Воронеж, 1 марта, 2016, 19:34 — ИА Регнум. В Воронежской области полиция четыре месяца не могла найти пропавшую женщину: только после вмешательства прокуратуры поиски были активизированы. Тело женщины обнаружили в погребе ее же дома, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

goodfon.ru Свеча памяти

Заявление об исчезновении 39-летней женщины, которая проживала одна, поступило в октябре 2015 года. По словам заявительницы, женщина пропала еще в марте прошлого года. Однако длительное время никаких активных действий не предпринималось.

Прокурор района потребовал от руководства отдела МВД устранить волокиту и выполнить полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Одновременно начальнику районного отдела МВД внесено представление с постановкой вопроса об ответственности сотрудников полиции.

В результате 26 февраля полицейские обнаружили мумифицированный труп пропавшей женщины в погребе дома, где она жила. Сейчас, для выяснения причин и точного времени ее смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

1 марта по представлению прокурора района об устранении нарушений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» два должностных лица районного отдела МВД привлечены к дисциплинарной ответственности.

Это не первый случай в регионе, когда о человеке забывают — и родные, и правоохранительные органы, и коммунальщики. Шокирующая история произошла в Воронеже летом 2011 года. Тогда в одной из квартир многоэтажки в ленинском районе Воронежа было найдено тело пожилой женщины. По словам следователей, труп пролежал в квартире не менее восьми лет. Обнаружили его совершенно случайно — жилец нижней квартиры обратился в управляющую компанию с заявлением о протечке с верхнего этажа.

В 2010 году в квартире в Советском районе также нашли мумифицированное тело женщины — было установлено, что скончалась она еще в 2003 году. Тело было обнаружено также благодаря соседям, которые заметили, что дверь балкона квартиры была открыта в сильные морозы.