Чебоксары, 1 марта, 2016, 19:19 — ИА Регнум.



premier.gov.ru Встреча Дмитрия Медведева с Михаилом Игнатьевым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках визита в Чебоксары, где прошло совещание о ситуации на рынке труда, провёл рабочую встречу с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Были обсуждены вопросы переселения из ветхого жилья, строительство школ и детских садов, сообщает пресс-служба председателя российского правительства.

Отвечая на вопрос премьера о показателях по строительству жилья, Михаил Игнатьев сообщил, что «в прошлом году падение есть у нас, потому что мы ежегодно в динамике прибавляли, падение буквально на несколько процентов с учётом того, что упал покупательский спрос». В рамках третьего этапа из аварийного жилья переселены «более 50% нуждающихся». «Из 13,1 тыс. семей по факту переселили 6,5 тыс. человек. Количество семей — 5,1 тысяч. По-другому говоря, более 50% нуждающихся из аварийного жилья переехали в неаварийный жилой фонд», — доложил глава республики, проявив чудеса чиновничьей математики (6,5 тыс. — это всё-таки не более, а менее 50% от 13,1 тыс. — прим. ИА REGNUM)

Комментируя ситуацию с обеспечением мест в детских садах, Михаил Игнатьев заверил, что «в 60 муниципальных образованиях, это, прежде всего, в сельской местности и включая городские округа, решили проблему полностью (для детей) с двух лет»: «Создали 22 200 мест, и у родителей появилась возможность выйти на работу, тем самым работать и пополнять семейный бюджет».

Говоря о строительстве школ, глава Чувашии сообщил, что за 10 лет «предусматриваем 32 общеобразовательных школы реконструировать и новое строительство». Предполагается построить 11 новых школ, «прежде всего, в городских округах, потому что развиваются новые микрорайоны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл в Чебоксарах совещание о ситуации на рынке труда и мерах по поддержке занятости. В нем приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, глава Минтруда Максим Топилин, руководители регионов, представители бизнеса и профсоюзных организаций.