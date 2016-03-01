Ереван, 1 марта, 2016, 18:59 — ИА Регнум. 6 оппозиционных сил почтили память жертв событий 1 марта 2008 года, проведя шествие по центральным улицам Еревана, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику Мясникяна, где восемь лет назад происходили основные события.

Photolure Площадь Мясникяна в Ереване

Ранее оппозиционные силы распространили совместное заявление, в котором говорится, что так как сокрытие преступления неизбежно приводит к его повторению «мы последовательно будем бороться за то, чтобы все организаторы, исполнители и заказчики преступления 1 марта понесли наказание». В заявлении также напоминается, что «1 марта 2008 года произошел беспрецедентный в истории армянского народа расстрел властями мирных демонстрантов, жертвами которого стали не менее десяти человек, ранение получили около пяти десятка, а более ста человек подверглись тюремному заключению и незаконным политическим приговорам. Спустя восемь лет, несмотря на последовательные требования армянского общества и международных организаций, никто не понес ответственности и не наказан за эти преступления».

Оппозиционные силы отмечают, что «события 1-го марта были следствием фальсификации выборов, присвоившим власть в Армении авторитарным режимом, полное игнорирование им воли народа и незаконным подавлением митингов вышедших с протестом граждан». По их мнению, фальсификации конституционного референдума 2015 года, а также последующие давления на участников акций протестов вновь подтвердили, что власти продолжают действовать по логике событий 1 марта. «Повторение преступление 1 марта возможно исключить, а режим возможно устранить лишь посредством формирования широкого народного сопротивления, проведения законных выборов и формирования легитимной власти», — подчеркнуто в сообщении.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где по официальным данным победил, занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

Утром 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером во время операции по силовому разгону погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на запрет конституции, в силовой операции была задействована армия. До сих пор никто не понес наказания за убийство 10 человек.

По мнению вице председателя руководимого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса Арама Манукяна, расследование событий 1 марта 2008 года так и не сдвинулось с мертвой точки, а власти предпринимают все возможные меры, чтобы замять дело.

По его словам, власти Армении в лице правительства еще в декабре 2015 года должны были отчитаться перед Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) о том, что было сделано для расследования событий 1 марта 2008 года, однако армянская сторона попросила отсрочки еще на три месяца. «Возникает вопрос, что они делали на протяжении восьми лет, если до сих пор не могут дать ответы на этот вопрос. Ответ прост — власти страны не намереваются должным образом расследовать эти события, и делают все, чтобы скрыть улики и замять дело», — приводит слова Манукяна АрмИнфо.

Манукян также проинформировал, что АНК внес в обращение Национального Собрания законопроект, признающий первое марта «Днем памяти жертв трагедии 2008 года и всенародного протеста против государственного террора и насилия».