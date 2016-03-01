Осло, 1 марта, 2016, 18:56 — ИА Регнум. «2014-й и 2015-й годы были сложными для международных отношений, но мы вынуждены готовить себя к еще большим трудностям в 2016-м», — заявил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде, выступая сегодня, 1 марта, перед парламентом, сообщает издание The Independent BarentsObserver.

wallpic.net Агрессия?

По словам главы МИД, ситуация на Ближнем Востоке, миграция, нарастающий раскол европейского сотрудничества и ситуация в России — главные угрозы для Норвегии и ее внешних отношений.

Что касается России, то Берге Бренде отметил, что соседняя страна становится «более решительной и агрессивной» как на востоке, так и в Сирии. При этом Россия готова больше удивлять и рисковать, чем это было раньше. Министр иностранных дел Норвегии подчеркнул, что Россия продолжает дистанцироваться от демократических и либеральных ценностей, а концентрация ее военной силы на севере требует от Норвегии повышенной бдительности.

По мнению Берге Бренде нет никакого противоречия в том, что в многосторонних отношениях Норвегия придерживается более жесткой линии в отношении России, тогда как для двусторонних отношений предпочитает более мягкий подход. «Мы хотим хороших соседских отношений с Россией», — пояснил он, отметив, что Норвегия по-прежнему остается «предсказуемой, последовательной и открытой» в отношениях с соседней страной. Министр также подчеркнул, что Россия занимает важное место во внешней политике Норвегии, обе страны являют ключевыми сторонами арктического сотрудничества.