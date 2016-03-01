Чебоксары, 1 марта, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Ситуация на рынке труда сегодня «много лучше» той, которая была в кризис 2008—2009 годов, но в то же время «идёт некоторое ухудшение». Такое мнение высказали в Чувашии журналистам губернаторы ряда регионов, комментируя проблемы на рынке труда и обозначая пути решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что на рынке труда ситуация сегодня «много лучше того, что было пять лет назад». «Это абсолютно точно, поэтому говорить о какой-то сложной, сверхсложной обстановке мы не можем. Но в то же время мы понимаем, что идёт некоторое ухудшение. Есть перевод некоторых предприятий на неполную рабочую неделю. Вполне понятно, что всеми силами, возможностями, которые у нас есть, мы сопротивляемся», — заверил руководитель республики. И подчеркнул, что «рецепт один — работать индивидуально с людьми, с предприятиями, которые оказываются в сложных ситуациях».

«Наша задача — создать у людей наличие перспектив. Во всех этих сложных экономических моментах вопросы людей выходят на первый план. Надо работать с людьми», — уверен Рустэм Хамитов, отмечая, что «у нас получается».

Комментируя реализацию соглашения о взаимодействии между Башкирией и Чувашией, Хамитов подчеркнул, что, «прежде всего, в культурном плане очень хорошо работаем». «А в экономике, тут уж, как говорится, как предприниматели себя ведут. Если выгодно торговать с нами, то едут и торгуют. Мы не можем дать преференций, мы не можем дать, например, налоговых льгот, тем, кто торгует между республиками, — это невозможно. Поэтому — добрососедские отношения, культурные традиции», — прокомментировал глава Башкирии, напомнив, что «нас связывают неформальные отношения».

Соглашение о взаимодействии подписано у Чувашии и со Ставропольским краем, при этом губернатор Владимир Владимиров, напротив, посетовал на дефицит культурных связей между регионами. «Взаимодействие есть по товарообмену, так как мы — два сельскохозяйственных региона. Налажено взаимодействие между предприятиями в части электронной промышленности», — сказал руководитель Ставропольского края, заверив, что «мы не конкурируем, а дополняем друг друга». «Хотелось бы — думаю, что договоримся — осуществить культурный обмен», — выразил надежду руководитель Ставропольского края.

На вопрос о том, что мешает налаживанию межрегиональных связей и почему регионы остаются разобщенными, Владимир Владимиров отметил, что, «мы всё-таки больше направлены на решение внутренних проблем». «И накопившееся количество внутренних проблем, поверьте, не позволяет нам на внешнюю орбиту обращать внимание», — считает ставропольский губернатор.

Глава Ростовской области Василий Голубев, говоря о снятии напряженности на рынке труда, отметил, что проблему обеспечения рабочей силы решают учреждения, студенты которых проходят путь от обучения до трудоустройства. Такие образовательные учреждения есть в области, в Чувашии примером может служить Чебоксарский электромеханический колледж. Он также обратил внимание на проблему развития профессионального технического образования.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин полагает, что снизить напряженность на региональных рынках труда в рамках реализации соответствующей программы можно за счёт возможностей «для манёвра» при распределении средств. «В прошлом году выделено 10 млрд рублей, но только 3 млрд использованы. Поэтому говорить о том, что деньги разбазарили, не приходится. Их не сумели должны образом потратить — с толком, с чувством, с расстановкой», — сказал Александр Шохин, выразив уверенность в том, что «дело не в контроле, а в объеме средств», а задача субъектов и предприятий — «найти эффективный канал использования этих средств».

«В прошлом году были жесткие конструкции: вот столько на временную занятости, на переподготовку. И у регионов не было возможности для манёвра. Хотелось бы, чтобы в этом году у регионов была такая возможность», — отметил президент РСПП, выразив уверенность в том, что «такой маневр позволит действительно снизить напряженность на региональных рынках труда».

Помочь трудоизбыточной Чувашии трудоустроить строителей и высококвалифицированных рабочих готовы в Амурской области, которая является «форпостом на Дальнем Востоке на границе с Китаем» и где разворачиваются крупные многомиллиардные стройки. «Мы были бы рады, если к нам приехали чувашские строители, сварщики и представители многих других профессий, которые сегодня очень востребованы на Дальнем Востоке», — сказал губернатор области Александр Козлов.

Ещё раз напомнил о том, что «профессиональное образование должно быть сориентировано на рынок труда», секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов. По его словам, «для этого нужно согласовать интересы, которые есть на рынке труда, с подготовкой в профессиональных и учебных заведениях». Комментируя разные зарплаты в регионах специалистов одной и той же квалификации, отметил, что «проблема очень серьезная», и для её решения «есть два подхода».

«Первый — это политика государства. В частности, в соответствии с указом президента должны быть разработаны базовые ставки и базовые оклады по работникам бюджетных отраслей. И это Министерство труда сейчас готовит», — сказал секретарь ФНПР. Второй подход предполагает «заключение отраслевых тарифных соглашений между работодателями и представителем профсоюзов»: «По всей территории России такие соглашений должны быть. Пока таких соглашений немного, но уже есть — в частности, в АПК».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл в Чебоксарах совещание о ситуации на рынке труда и мерах по поддержке занятости. В нем приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, глава Минтруда Максим Топилин, руководители регионов, представители бизнеса и профсоюзных организаций.