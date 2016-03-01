Санкт-Петербург, 1 марта, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Двое сотрудников подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга задержаны сотрудниками ФСБ в Ленобласти по подозрению в вымогательстве взятки у коммерческой структуры. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

omiliya.org Гоголевский чиновник

По версии следствия, один из задержанных потребовал от женщины-предпринимателя, в отношении фирмы которой проводилась проверка, передать ему 500 тысяч рублей за принятие незаконного решения. Для получения взятки полицейский привлек сослуживца, который договорился о встрече с бизнесвумен.

«Вечером 29 февраля 2016 года, встретившись в назначенном месте во Всеволожском районе Ленинградской области, женщина, участвуя в проводимом УФСБ (…) оперативно-разыскном мероприятии, находясь в автомобиле оперуполномоченных, передала им муляж, имитирующий пачку денежных купюр», — отметили в СУ СКР по Ленобласти. После этого полицейские были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

Как позже сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по указанию начальника главка Сергея Умнова проводится служебная проверка. По ее результатам указанные сотрудники будут уволены из органов МВД по дискредитирующим основаниям, а их непосредственные начальники понесут строгую дисциплинарную ответственность.