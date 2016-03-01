Ульяновск, 1 марта, 2016, 18:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области генерального директора ООО «Межрегиональная строительная компания «ЭрфолГ» обвиняют в хищении более 3,9 млн рублей бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

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Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в 2012—2013 годах предприятие осуществляло возведение многоквартирного дома в поселке Ишеевка. При этом 37-летний учредитель и генеральный директор фирмы, зная о невозможности завершения строительства в установленный срок, заключил с администрацией Ишеевского городского поселения ряд муниципальных контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В рамках соглашений на расчетный счет хозяйствующего субъекта был перечислен аванс в размере 30% от общей цены. Несмотря на это, руководитель строительной компании организовал реализацию этих же квартир по договорам долевого участия.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В целях возмещения причиненного вреда на дом предпринимателя, стоимостью свыше 7 млн рублей, наложен арест.