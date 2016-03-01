Берлин, 1 марта, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Правящая партия Германии — Христианско-демократический союз (ХДС) недовольна изъятием свинины из столовых в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

agrobk.ru Свинки

«Все больше столовых, яслей и школ убирают свиное мясо из своего меню из уважения к религиозным обычаям. ХДС считает это «ошибкой», — говорит председатель фракции в парламенте Киля Даниэль Гюнтер.

Гюнтер отправил обращение правительству земли Шлезвиг-Гольштейн, возглавляемому социал-демократами, с требованием поддержать сохранение свинины в общественных столовых. «Защита меньшинств — даже из религиозных соображений — не должна вести» к перевешиванию и дискриминации предпочтений большинства, считает депутат.

Главной целью должно быть здоровое питание. «К нему в нашей культуре относится и потребление свинины», — говорит Гюнтер. Конкретных данных о количестве заведений он не называет, но ссылается на сообщения газет. Согласно немецким СМИ, столовые в городах Северной Германии, как Киль, Ноймюнстер, Фленсбург и Нордерштедт, отказались от свинины.