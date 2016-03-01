Москва, 1 марта, 2016, 17:01 — ИА Регнум. В Москве необходимо развивать систему добровольной сертификации физкультурно-спортивных организаций для занятий физической культурой и спортом, заявил 1 марта на заседании комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике, ее председатель Кирилл Щитов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

podslushano-goroda.ru Спортивное оборудование во дворе

«От того, как закреплены ворота или насколько надежно висит баскетбольное кольцо, зависит здоровье тех, кто на этой площадке занимается», — отметил Щитов.

Депутат добавил, что комиссией будет направлено предложение в департамент территориальных органов столицы с просьбой рассмотреть вопрос об обязательной паспортизации спортивных объектов дворовой территории.

Как отметил на заседании начальник ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и спортивных команд» Артем Тетерин, система добровольной сертификации материально-технической базы спортивных организаций позволит определить уровень сервиса объектов.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по итогам 2015 года благоустройству дворовых территорий города было уделено значительное внимание.

«За последние годы было отремонтировано около 20 тысяч дворовых территорий. Эту работу надо продолжить, надо поддерживать их в надлежащем состоянии. И те дворы, где требуются дополнительные работы, в том числе по капитальному ремонту, необходимо продолжать дальнейшие работы», — сообщил градоначальник.