Ярославль, 1 марта, 2016, 16:29 — ИА Регнум. За 2015 год в Ярославской области было выдано 31 162 заграничных паспорта, тогда как годом ранее органы ФМС оформили 74 084 таких документа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной миграционной службы по Ярославской области.

Спад интереса к загранпаспортам специалисты УФМС связывают с переходом на паспорта нового поколения, срок действия которых увеличен до 10 лет. Впрочем, если в 2014 году паспорт нового образца предпочли почти 79% обратившихся в ФМС ярославцев, то в 2015 году таковых оказалось только 66,6%.

Однако, наиболее вероятной причиной снижения числа оформляемых заграничных паспортов стало существенное сокращение выездного туризма.

При этом стоит отметить, что процедура получения загранпаспортов значительно упростилась.

«Оформить заграничный паспорт можно в органах ФМС, в многофункциональных центрах или через Единый портал госуслуг. Количество предоставляемых гражданином документов сведено до минимума. Необходимо лишь заявление и паспорт гражданина РФ. Среди нововведений, можно выделить возможность без каких либо дополнительных условий оформить второй загранпаспорт. Но он должен обязательно иметь электронный носитель информации», — рассказала ИА REGNUM представитель Управления ФМС по Ярославской области Наталия Красилова.