Москва, 1 марта, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала неоднозначное высказывание мэра Киева Виталия Кличко, которое экс-боксер озвучил в интервью телеканалу Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

«Вам еще не начали рассказывать, что интервью Виталия Кличко Al Jazeera — это неправильный перевод?» — написала Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ привела выдержку из интервью украинского политика.

Напомним, корреспондент арабского издания Мехди Хасан спросил киевского градоначальника о сообщениях организации Amnesty International, согласно которым Украина нарушила права граждан в период военного конфликта на Донбассе.

Кличко ответил, что не знает, откуда у «Аль-Джазиры» такая информация.

На вопрос, знает ли глава киевской администрации об организации Amnesty International, Кличко «отделался» тем, что он «с Украины».

«Простите, я с Украины» — объяснил бывший спортсмен.

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