Минск, 1 марта, 2016, 15:59 — ИА Регнум. «Надо понимать, что Белоруссия — это центр Европы, а Европа — это Европейский союз, это высокотехнологичный союз. Создавать здесь продукцию прошлого века и пытаться потом её продать на этих рынках — бесперспективно. Поэтому нужно создавать очень высокого уровня продукцию для того, чтобы потом её здесь реализовывать», — заявил 1 марта Александр Лукашенко в интервью Центральному телевидению Китайской Народной Республики (ССTV).

president.gov.by Александр Лукашенко

Руководитель постсоветской республики рассказал о реализации договорённостей с председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, он ответил на ряд вопросов о перспективах белорусско-китайского сотрудничества и рассказал об участии официального Минска в реализации китайской концепции «Экономический пояс Шелкового пути».

Отдельное внимание в ходе интервью было уделено Китайско-белорусскому индустриальному парку «Великий камень», строящемуся под Минском. По словам Лукашенко, КБИП «Великий камень» может стать жемчужиной «Экономического пояса Шелкового пути». Он напомнил, что сбыт продукции КБИП планируется осуществлять в СНГ, ЕАЭС и ЕС.

«Мы ожидаем (и уже начали осуществлять эту идею) самых серьёзных инвестиций в этот проект на территории Белоруссии. Наше с Си Цзиньпином жёсткое требование — здесь должны быть созданы предприятия, выпускающие продукцию нового поколения», — отметил Лукашенко.

«При создании этого промышленного кластера важно не допустить создания неких разделительных барьеров. Мы это учитывали изначально. Наш проект открыт для всех и не направлен против кого бы то ни было, — сказал он. — Величие этого проекта — в великой идее объединения (экономического, торгового), а следом за этим обязательно придёт объединение культур и людей».

Согласно официальному сообщению, интервью с Лукашенко войдёт в 6-серийный документальный фильм под названием «Один пояс, один путь», который посвящён «Экономическому поясу Шелкового пути» и выйдет в эфире Центрального телевидения Китая в июне 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году официальным Минском выстраивалось «стратегическое партнёрство» с Китаем при реализации «многовекторной внешней политики» в противовес России и Западу. Знаковым стал официальный визит в Минск председателя КНР Си Цзиньпина с супругой, состоявшийся 10−12 мая, позиционировался госагитпропом Белоруссии как многообещающий. Александр Лукашенко показал китайскому лидеру территорию, отведённую под строительство КБИП «Великий камень», что не очень впечатлило Си Цзиньпина и многочисленных членов китайской делегации.

По итогам визита глава МИД Белоруссии Владимир Макей констатировал: «Официальный визит в Минск председателя КНР Си Цзиньпина в мае 2015 года открыл новый исторический этап в двусторонних отношениях. Подписано более шестидесяти документов, условная оценочная стоимость которых превышает 11 млрд долларов, не считая рамочных договоренностей по новым кредитным линиям на сумму 7 млрд долларов».

Отметим, что чиновники постсоветских образований искренне верят в то, что Евросоюз является Европой, а Россия, Украина и другие не входящие в этот союз страны Европой не являются. Такой же стереотип, вопреки элементарным представлениям о географии, целенаправленно навязывается общественному мнению.