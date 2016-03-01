Ростов-на-Дону, 1 марта, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Первый день весны и одновременно всероссийский день кошек в Ростове-на-Дону отметили по-особенному. В котокафе «Лапы и хвосты» состоялась настоящая свадебная церемония. Только в качестве жениха и невесты выступили постояльцы заведения — Хвостик и Черника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта сообщила владелец антикафе Наталья Колесникова.

vk.com/kotocafe_rnd «Мяу!»

Церемония была устроена почти как у людей. «На празднество пришли около 40 человек гостей. Помогли устроить торжество наши друзья из студии декора: к алтарю была постелена дорожка, был устроен подиум. Ведущий рассказал гостям об истории любви молодожёнов, затем символическое скрепление союза», — рассказала Наталья Колесникова.

В качества положительного ответа жених и невеста ответили ведущему «мяу», после чего мужу и жене вручили подарки. Кто-то принёс игрушки для животных, кто-то — корм, некоторые гости пожертвовали средства на содержание питомцев котокафе.

Организаторы отметили, что свадьба была бюджетной благодаря помощи друзей и спонсоров. Впредь планируется регулярно устраивать кошачьи праздники. Возможно, в будущем будет ещё не одно бракосочетание.