Лос-Анджелес, США, 1 марта, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо забыл в ресторане полученную им накануне, 29 февраля, награду — статуэтку «Оскар». В заведении проходило празднование очередного награждения «Оскара». Об этом сообщает TMZ, разместивший видеозапись, на котором актёр покидает ресторан.

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013 США — Отдай Дэну

Видеозапись сделал репортёр новостного портала. Празднование проходило в ресторане Лос-Анджелеса.

На представленном видео Ди Каприо по окончании празднования вышел из ресторана без заветной статуэтки. «Оскара» отдал актёру один из участников вечеринки. Он спросил Ди Каприо: «Вы бы хотели забрать это с собой?» На что актёр ответил: «Отдай Дэну», — и указал на человека, с которым он праздновал награждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной голливудской премии «Оскар».

В номинации «Лучший актёр» награды был удостоен Леонардо Ди Каприо, исполнитель роли охотника Хью Гласса в фильме «Выживший».

До нынешней церемонии актёр уже был четыре раза номинирован на Премию американской киноакадемии как «Лучший актёр» — в 1994, 2005, 2007 и 2014 годах, однако обладателем статуэтки так и не стал.