Вашингтон, 1 марта, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Крупнейшие производители сланцевой нефти в США приняли решение пойти на существенное сокращение добычи в связи с переизбытком «черного золота» на мировом рынке и низкими ценами на сырье, пишет Wall Street Journal.

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По данным издания, компании — Continental Resources, Devon Energy, Marathon Oil — планируют сократить добычу примерно на 10%. Еще один производитель нефти — EOG Resources — готов снизить добычу пока только на 5%.

Таким образом, компании США решили отказаться от стратегии, которой они следовали в прошлом году, когда, несмотря на мощный обвал цен на нефть, уровень добычи сохранялся на прежнем уровне.

«Для ограничения производства некоторые компании, в частности, планируют приостановить добычу на уже пробуренных скважинах», — пишет WSJ.

По данным издания, это приведет к появлению большего количества как нефтяных, так и газовых скважин, которые будут готовы к запуску в случае роста цен на энергоносители.