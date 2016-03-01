Москва, 1 марта, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Полагаться на Евросоюз в разрешении миграционного кризиса едва ли приходится. Об этом 1 марта в ходе выступления на сегменте Совета ООН по правам человека заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Другим пагубным курсом стал миграционный кризис в ЕС, одни члены которого демонстрируют либеральные положения, а другие пытаются отгородиться от беженцев. В результате люди попадают в новую беду, попадают к негуманному обращению. Ясно, что полагаться на ЕС в разрешении проблем едва ли приходится. Главное — последовательно работать над устранением причин перетоков беженцев», — сказал Лавров.

По его словам, продолжаются грубые нарушения прав национальных меньшинств на Украине: «В отсутствие соблюдения Минских соглашений, при попустительстве растёт агрессия праворадикалов, происходят захваты храмов РПЦ МП. Замалчиваются расследования преступлений в Киеве в феврале 2014 года и в Одессе в мае 2014 года».

Лавров также отметил, что «серьёзные вопросы» связаны с прибалтийскими государствами, где «до сих пор не решена проблема массового безгражданства»: «Считаем недопустимым забывать, что правозащитная система стала результатом победы над нацизмом. Нельзя попустительствовать ультрарадикальным сторонникам неонацистов. Осознание этого факта укрепляется».

Напомним, на начало 2016 года неграждан в Латвии насчитывается около 257 тысяч, тогда как в середине 90-х годов это число доходило до 740 тысяч. Неграждане не имеют ни одного гражданства, при этом обладают специфическим статусом, ограничивающим их права.