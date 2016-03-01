Красногорск, 1 марта, 2016, 14:51 — ИА Регнум. К 8 марта в Подмосковье будут продаваться местные тюльпаны. Цветок можно будет приобрести по цене от 20 рублей. Число торговых точек, реализующих праздничные букеты к Международному женскому дню, планируется увеличить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка области.

Ian Sane Тюльпаны

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, на территории Подмосковья расположены порядка 800 цветочных киосков и павильонов и не менее 200 стационарных салонов цветов и цветочных магазинов. Также к 8 марта весенние цветы можно будет приобрести в магазинах розничных торговых сетей и на розничных и сельскохозяйственных рынках региона.

«Количество цветочных точек в Подмосковье в преддверии празднования Международного женского Дня значительно увеличится. Так, многие подмосковные розничные рынки предусматривают дополнительные точки продаж для цветочников. В среднем, количество цветочных торговых «точек» вырастет в регионе не менее чем в два раза», — отметил Посаженников.

Он также подчеркнул, что большинство предпринимателей планируют реализовывать цветы из подмосковных теплиц.

«Кроме тюльпанов, покупателям будут представлены выращенные в Московской области нарциссы и розы. Если говорить о ценовой политике, то тюльпан можно будет приобрести по цене от 20 рублей за штуку, нарцисс и мимозу — от 30 рублей» — заключил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам директора компании «Мегафлаверс» Сергея Семёнова, экономический кризис подстегнул отечественных производителей цветов, однако в стране до сих пор не отработана логистика, нет инфраструктуры, семенной материал также оставляет желать лучшего. Основными поставщиками до сих пор остаются Голландия, Эквадор, Колумбия, Кения и Израиль.