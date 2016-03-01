Вашингтон, 1 марта, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Актер Леонардо Ди Каприо, получивший 29 февраля «Оскар» за свою роль в фильме «Выживший», забыл свою награду в ресторане, сообщает TMZ.

addjoy.ru Леонардо Ди Каприо

После празднования актёр уже вышел на улицу, когда его догнал мужчина с «Оскаром» в руках. На вопрос мужчины, не хочет ли Ди Каприо забрать свою награду с собой, актер велел отдать «Оскар» одному из спутников, а сам занял руки бутылкой.

Ди Каприо получил «Оскар» впервые, хотя номинировался на него в актерских категориях четырежды: за роли в фильмах «Авиатор», «Кровавый алмаз», «Волк с Уолл-стрит» и «Что беспокоит Гилберта Грейпа».

Факт награждения актера отмечен рекордом в Twitter: после оглашения его награды пользователи написали более 440 тысяч сообщений на эту тему за одну минуту.