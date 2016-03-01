Киев, 1 марта, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович, который бежал из Киева после государственного переворота, намерен вернуться на родину и вновь занять свой пост. Об этом адвокат Виталий Сердюк сказал в интервью украинскому изданию «Главком».

ИА REGNUM I'll be back

«Янукович с себя полномочий президента не слагал», — добавил он, отметил, что процедура отстранения его с должности была «проведена с грубым нарушением конституции Украины».

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 г. В разгар протестов на Майдане он покинул страну и уехал в РФ.

После отъезда из Украины он неоднократно давал пресс-конференции в Ростове-на-Дону.