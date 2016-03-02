Лима, 2 марта, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Несмотря на острую необходимость встретиться, чтобы произвести возвращение двух участников в свои родные экипажи, плоты экспедиции «Кон-Тики-2» за три дня полного штиля так и не смогли сойтись. А с 28 февраля появился сильный северо-западный ветер, который понёс суда в нужном направлении, на юго-восток, вглубь «Ревущих Сороковых», и задача встретиться и обменять людей многократно усложнилась!

Иван Шилов ИА REGNUM Экспедиция Кон-Тики 2

Удивительные дни полного штиля, гладкой, почти недвижимой, поверхности океана за 40-м градусом южной широты, были неожиданностью для путешественников на бальсовых плотах международной экспедиции «Кон-Тики-2»: всё-таки само название «Ревущие Сороковые» располагает к столкновению с серьёзной стихией. Но, как уточнил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM капитан плота «Тупак Япанки» норвежец Ола Боргфьорд: «Речь идёт только о самой кромке 40-х, эдакой узкой полоске в один градус шириной — это 60 миль по меридиану! Но дальше, углубляясь в «Ревущие Сороковые», вы получаете устойчивые ветра от западного сектора горизонта — то что нам и нужно! А на самом 40-м градусе широты, в районе нашего хода, очень сильное влияние на направления и силу ветров оказывает колоссальное антициклоническое образование, которое формируется в это время года вблизи острова Пасхи, к северо-востоку от него. Вот в плен этого мощного атмосферного процесса мы и попали: три дня штиля или минимального движения, солнце, тепло, слабые порывистые ветра, пришлось рубить паруса и ложиться в дрейф — вот наши плоты и не встретились друг с другом! Зато мы смогли подремонтироваться, просушиться, отдохнуть, и поймать рыбки — хоть чуть-чуть разнообразить наше скучное, скудное меню! Отмечу, что нам удалось поймать двух хороших тунцов — просто удача!»

Капитан второго плота «Рахити Танэ» Сигна Мелинг (Норвегия) подтвердила: «Задача сойтись и обменять двух членов экипажей остаётся на повестке дня экспедиции, но теперь она многократно усложнилась: в ночь на 28 февраля задул сильный северо-западный ветер, подхватил плоты «Кон-Тики-2» и понёс со скоростью до 4-х узлов на юго-восток, как раз туда куда нам и нужно, но волны выросли до 3-х метров, и встреча, а тем более, сближение наших плотов пока невозможно — оно будет слишком опасным! Переброска людей проводится на надувной лодочке — спускать её сейчас на воду — это недопустимо! Придётся ждать новых подходящих условий!»

Дело в том, что навстречу друг другу, на другие плоты, ещё 10 дней назад переправились руководитель научной программы экспедиции «Кон-Тики-2» доктор Педро Де Ла Торре и кинооператор Эрлэн Коппиргард (оба Норвегия). У каждого были свои задачи: ремонт электросети и кино‑ и фотосъёмки, соответственно, они уже выполнены, но столько дней, а не появляется подходящих условий для обратного обмена: напряжение в экспедиции не спадает. А для максимально быстрого хода плотов к желанной земле, к Южной Америке, необходимо дальнейшее углубление в «Ревущие Сороковые», до 43−44 градуса широты, чтобы использовать постоянные ветра и попутные волны — и так уже экспедиция «Кон-Тики-2» задержалась в районе старта, вблизи острова Пасхи, словно притянутая к нему каким-то неведомым магнитом. К настоящему времени от стартового меридиана плоты прошли всего чуть более 400 миль, впереди 41-й градус южной широты и 100-й западной долготы (за ходом судов можно следить по карте на официальном сайте экспедиции «Кон-Тики-2»). Руководитель проекта, норвежский путешественник Торгейр Хиграфф называет срок примерно в четыре недели для достижения берегов Чили. В качестве планового порта финиша экспедиции называется Вальпарайсо.