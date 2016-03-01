Киев, 1 марта, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Европарламенте отрицают наличие усталости от Украины. Об этом заявил в Брюсселе глава Европарламента Мартин Шульц, слова которого цитируют центральные украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закордон нам допоможе

На вопрос журналистов о том, не устала ли Европа от Украины, Шульц ответил так: «В Европарламенте совсем нет признаков усталости. Мы инвестируем так много времени и энергии в Украину, но это не означает, что мы устали».

Кроме того, Шульц отметил, что Европейский союз нуждается в стабильной Украине.

«Сейчас мы нуждаемся в стабильной Украине и Европейском Союзе. Ведь сейчас мы имеем вызовы, как никогда раньше. В наших соседних странах ситуация развивается драматично, что является для нас вызовом, в частности, в гуманитарном измерении», — сказал глава Европарламента.

В свою очередь, глава украинской Верховной рады Владимир Гройсман дополнил слова коллеги, заявив, что ЕС не может позволить себе устать от Украины. «Усталость — это слабость», — сказал Гройсман. Он также призвал прессу не преувеличивать глубину политического кризиса в стране, который связан с неудачной попыткой парламента отправить в отставку правительство Яценюка. По его словам парламентские фракции готовы к созданию «нового правительства и коалиции».

Напомним, сейчас делегация украинских депутатов посещает Европарламент, где проходит «украинская неделя». Депутаты из Киева должны представить проект реформы украинской Верховной рады. Однако визит уже ознаменовался рядом скандалов — например, в здании Европарламента открылась фотовыставка, на которой были представлены снимки украинского военного из «Правого сектора», с татуировками, изображающими свастику. Также миссия Европарламента оказалась неприятно удивлена отсутствием работы украинских депутатов в парламентских комитетах.