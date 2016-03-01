Москва, 1 марта, 2016, 13:39 — ИА Регнум. На данный момент можно говорить о возможности перехода котировок марки Brent в диапазон $36−40 за баррель. По мнению старшего аналитического обозревателя MFX Broker Роберта Новака, если рынок поверит, что переход в новый диапазон состоялся, и Brent приблизится к его верхней границе, уже на этой неделе есть шансы увидеть снижение доллара в район 72 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Текущее укрепление рубля связано с коррекцией на рынке нефти и налоговым периодом — 25 февраля выплаты НДС, 29 февраля — НДПИ. В целом ситуация остается максимально прозрачной: куда нефть, туда и рубль, дополнительных «шумов», которые могли бы поддержать или, наоборот, ослабить рубль, нет (кроме упомянутых выше периодов налоговых выплат, в течение которых растет спрос на национальную валюту). Следовательно, и перспективы рубля просматриваются через призму перспектив нефти», — заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Читайте также: «На валютном рынке наблюдается излишний оптимизм»

»У рубля надежда на Путина»

По его мнению, текущая коррекция котировок черного золота по-прежнему не может гарантировать окончания периода падения цен на нефть. Он считает, что совокупность факторов, в числе которых новости по Китаю и США, будет определять баланс спроса и предложения, следовательно, направление движения цен на нефть.

При сохранении текущей ситуации локальной целью по паре доллар/рубль является отметка 70,00, полагает Козловский. Однако он обращает внимание, что тренд остается восходящим: «То, что мы видим сейчас, — безусловная коррекция, продажи рубля при малейшем негативном сигнале будут более стремительными, чем его текущие покупки».

Вместе с тем, по мнению Роберта Новака, в более отдаленной перспективе — до лета — рубль может продолжить укрепление при условии, что положительная динамика на рынке нефти сохранится. «Если мы увидим, что марка Brent прорвется выше $40 за баррель, можно ожидать от пары доллар/рубль тестирования уровня 70 рублей со снижением в район 68−69 рублей за доллар. Однако даже такое снижение будет лишь коррекцией в рамках долгосрочного тренда на ослабление рубля, начавшегося в середине 2014 года. На то, что рубль сможет укрепиться еще больше, я бы пока не рассчитывал, тем более что правительство не заинтересовано в чрезмерном укреплении национальной валюты. Более того, нельзя забывать, что мы не застрахованы от нового падения цен на нефть, которое может произойти, если переговоры между странами — экспортерами черного золота в середине марта разочаруют рынки. Так что пока хотелось бы предостеречь инвесторов от слишком оптимистичных ожиданий, которые могут не оправдаться», — резюмировал аналитик.

Напомним, что в ходе торгов на Московской бирже 1 марта курс доллара впервые с начала 2016 года опустился ниже отметки 74 рубля. На фоне роста цен на нефть дешевеет и евро.