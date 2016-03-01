Вашингтон, 1 марта, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Суд Бруклина не поддержал требование властей США в отношении компании Apple, обязывающее её руководство предоставить сотрудникам правоохранительных органов программное обеспечение, позволяющее взламывать защиту информации, хранящейся на устройствах iPhone, сообщает Reuters.

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Речь в данном случае идет о требовании взлома устройства, фигурирующего в деле, связанном с наркотиками, суть которого следствие не разглашает.

Ранее суд Калифорнии уже требовал от корпорации Apple аналогичного содействия правоохранительным органам в деле расследования террористического акта в центре для инвалидов в Сан-Бернардино.

Глава компании Тим Кук неоднократно заявлял, что он против передачи спецслужбам программного обеспечения, позволяющего взламывать любые гаджеты компании.