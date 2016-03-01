Москва, 1 марта, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Случай с запертым ребенком еще раз доказывает необходимость ввести временный запрет на деятельность коллекторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов. «Мы в ЛДПР предложили радикально — временно запретить (коллекторов), это гангрена, ее надо просто удалять», — заявил Нилов. По его мнению, во время запрета следует продумать жесткое законодательное регулирование их деятельности.

Цитата из к/ф «Крестный отец». Реж. Френсис Форд Коппола. 1972. США. Италия Влиятельное лобби

Так, напомнил депутат, в Госдуме находятся соответствующие законопроекты. прежде всего, законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, вводящий временный запрет на работу коллекторов, кроме того, спикер Госдумы Сергей Нарышкин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект, регламентирующий работу коллекторов.

«Мы будем ставить на ближайшем Совете Думы вопрос, когда этот законопроект, наконец, уже рассмотрят. Я полагаю, что-то, что внесли Нарышкин и Матвиенко — этот текст самый мягкий из того, что можно было бы придумать», — рассуждает Нилов.

Он высказал опасение, что «коллекторское лобби» будет затягивать рассмотрение инициатив «У нас будут тянуть, пока опять что-то такое громкое не произойдет, громкий скандал, после которого, уже, наверное, президент выскажется на эту тему», — отметил депутат.

«Если вспомнить историю с попыткой коллекторскую деятельность отрегулировать, то эта инициатива всегда встречала противодействие, сразу включалось лобби, и законопроект затягивался, потому что выгоднее по-бандитски действовать, чем в цивилизованном русле, когда вопрос касается денег и возможности эти деньги изымать», — говорит Нилов.

Он напомнил, что уже сейчас можно воспользоваться цивилизованным методом возврата долга: «Если у человека нет денег, то есть процедура банкротства физлиц, есть процедуры, которыми действуют судебные приставы — арест и реализация имущества». «Но проще взять, как в очередной раз показал случай в Екатеринбурге, психологически напугать, заставить пойти в другую микрофинансовую организацию, где под 500−700% годовых взять новый кредит, чтобы рассчитаться с этим», — с горечью говорит парламентарий.

«Коллекторское лобби было всегда, но есть и сейчас. Почему сейчас законопроекты (на эту тему) быстро не проходят? Значит, есть определенные заинтересованные лица, которые начинают давить на депутатов», — констатирует Нилов.

По предварительной информации, в конце февраля 2016 г. коллекторы пришли в квартиру заемщиков, где в тот момент без родителей находился их малолетний ребенок. При этом, угрожая расправой, перерезали телефонный провод, залили клеем замки и заблокировали ребенка в квартире.

Прокуратура организовала тщательную проверку, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана оценка соблюдению требований законодательства о персональных данных.