Вашингтон, 1 марта, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Поклонники серии книг британской писательницы Джоан Роуллинг о Гарри Поттере отмечают, что в Буэнос-Айресе есть кафе, которое приносит фанатам «поттерианы» удачу, сообщает BuzzFeed.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и тайная комната». Реж. Крис Коламбус. 2002. США, Великобритания Зельеварение

Отмечается, что удача будет сопутствовать тому, кто посетит аргентинское кафе «Феликс Фелицис» (Felix Felicis) и выпьет там кофе. Своё название заведение получило в честь зелья удачи из романа о Гарри Поттере, которое приносило удачу, если было приготовлено правильно.

Хозяин кафе Марсело Ферран пояснил, что правильно приготовленный кофе также может принести удачу. Несмотря на то, что в кафе не подают сливочного пива и лягушек из шоколада, его стоит посетить всем поклонникам «поттерианы».

Напомним, что всемирно известный цикл приключенческих романов о юном волшебнике Гарри Поттере публиковался с 1997 по 2007 год. Первая экранизация саги под названием «Гарри Поттер и Философский камень» вышла на экраны в 2001 году, а последняя на текущий момент серия «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» была показана в 2011 году.

«Зелье удачи» («Феликс Фелицис»), фигурирующее в романе — это сложный по составу и приготовлению напиток. Правильно сваренный, он приносит выпившему удачу во всех начинаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восьмая часть «поттерианы» поступит в продажу 31 июля. Очередная серия приключений знаменитого волшебника называется «Гарри Поттер и проклятое дитя» и является не романом, а сценарием пьесы.