Добрянка, Пермский край, 1 марта, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Бренд «Столица доброты» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (ФСИП) в отношении города Добрянка Пермского края. Об этом сообщает городская газета «Зори плюс». Администрация города уже получила соответствующее свидетельство.

Núria i JC На берегу

Отметим, что Добрянка стала первым городом в Пермском крае и одним из немногих в России, официально зарегистрировавших свой бренд.

Заявку на регистрацию администрация города направила ещё в августе 2013 года, но из-за продолжительной процедуры, в рамках которой специалисты ФСИП проверяли не только формальные признаки поданных документов, но и уникальность заявленного бренда, решение о регистрации федеральным органом принято лишь в начале 2016 года за №563 038.

«Официальное признание за Добрянкой статуса столицы доброты завершает очень важный этап с точки зрения развития бренда, — отметил глава Добрянки Сергей Окулов. — У нас есть чёткое позиционирование, есть визуальный стиль, бренд-менеджер и зарегистрированная торговая марка. Наступило время более планомерного и интенсивного развития бренда и использования его в практической плоскости. Отныне мы не просто стремимся стать самым добрым городом мира. Для нас это своего рода обязанность».

По словам бренд-менеджера города Ивана Свистунова, за три последних года концепция столицы доброты воплощена в 20 проектах, среди которых кукольный карнавал «В гостях у Чуче», фестиваль сладостей, пешеходная «Аллея доброты», уроки доброты в школах и детских садах и даже свой фирменный пряник «Добряник».