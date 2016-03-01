Кемерово, 1 марта, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Банк данных ДНК-профилей опасных преступников, осужденных и содержащихся под стражей, создан кузбасской полицией. Сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Кемеровской области вносят в этот банк анкетные данные и ДНК-коды заключенных, отбывающих сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления, согласно федеральному закону о государственной геномной регистрации.

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«На сегодняшний день эксперты типировали и поставили на учет более 3 400 человек, — цитирует «РГ» начальника ЭКЦ, полковника полиции Андрея Королева. — В основном это заключенные, совершившие убийства и преступления сексуального характера. Так что в случае необходимости можно будет сверять геномные образцы, изымаемые на местах преступлений, с ДНК-профилями рецидивистов из нашего банка данных. Планируется, что к концу 2016 года в ДНК-банке будет информация как минимум о 13 000 преступников».

«Это начинание следует только приветствовать. На самом деле Россия давно нуждается в системе ДНК-регистрации, но прежде всего мы должны смотреть на все с реалистичных позиций. В настоящее время количество выявленных преступлений по сравнению с уровнем регистрируемых преступлений катастрофически низко. Правоохранительные органы нуждаются в создании эффективной методики выявления лиц, совершивших преступления, так и потенциально склонных к их совершению», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM доктор юридических наук, профессор МГИМО Элина Сидоренко.

По ее словам, несомненно, ДНК-экспертиза может сыграть достаточно серьезную роль, но ее создание будет губительно для бюджета в современных экономических условиях.

«С финансовой точки зрения гораздо более оправдано создание более широкой системы дактилоскопической регистрации. Об этом неоднократно заявлялось в рамках комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и на площадках Общественной палаты России. Прежде всего, нам необходимо расширить систему дактилоскопической регистрации как за счет лиц, потенциально склонных к совершению преступлений, так и потенциальных потерпевших. С учетом того, что регистрация дактилоскопической информации в несколько десятков раз дешевле ДНК-регистрации, а эффект от расследования преступлений с использованием ДНК-информации незначительно превышает эффект от дактилоскопической информации, говорить о целесообразности создания ДНК-баз в государстве, где дактилоскопической регистрации подлежит около 10−15% населения, вряд ли оправдано», — считает эксперт.

ДНК-лаборатория при главном управлении МВД в Кузбассе открылась четыре года назад. По данным кузбасских полицейских, в 2015 году эксперты-генетики исследовали более двух тысяч биологических следов и свыше 2300 сравнительных образцов, что помогло установить личности 78 подозреваемых и 60 неопознанных трупов.