Ярославль, 1 марта, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Губернатор Сергей Ястребов в ходе визита в Японию посетил головной офис компании «Комацу» и обсудил с президентом компании Тетсуджи Охаши возможность увеличения процента локализации сборочного производства техники в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ярославской области.

«Наш регион в своем активе имеет давние традиции и богатейший опыт в области машиностроения и производства автокомпонентов. В настоящий момент у нас работает более 10 крупных производств, занимающихся машиностроением и производством автокомпонентов», — сказал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

Ярославский губернатор предложил руководству «Комацу» использовать в производстве техники в Ярославле продукцию ярославских предприятий: «Ярославского шинного завода», «Русских красок», «Автодизеля». Также Сергей Ястребов предложил открыть офис продаж техники японской компании в Ярославле, сейчас ее можно купить только в Москве. Президент «Комацу» Тетсуджи Охаши пообещал рассмотреть предложения ярославского губернатора.

Завод «Комацу» в Ярославле был открыт в 2010 году. На нем выполняется полный цикл сборки карьерной техники.