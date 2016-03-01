Санкт-Петербург, 1 марта, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Завод японской корпорации Nissan в Санкт-Петербурге с 29 февраля перешел с двухсменного на односменный режим работы, сообщило сегодня, 1 марта, агентство «Автостат». На предприятии отмечают, что смогут вернуться к двухсменному графику по мере восстановления спроса на автомобильном рынке России.

autostat.ru Завод Nissan. Санкт-Петербург

При этом в 2015 году петербургский завод Nissan выпустил более 33,6 тысячи автомобилей, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. На предприятии производятся модели X-Trail, Pathfinder, Murano и Qashqai.

Читайте ранее в этом сюжете: Машины Infiniti могут вернуться на петербургский завод Nissan

Ранее ИА REGNUM сообщало, что петербургский завод Nissan в начале января сообщил властям о предстоящем сокращении 252 сотрудников. Увольнение персонала произойдет в марте 2016 года. По данным СМИ, количество уволенных сотрудников может достичь 500 человек.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью СМИ заявлял, что потерявшие работу сотрудники завода Nissan смогут рассчитывать на помощь города, как и в случае с заводом GM, который был законсервирован в июле 2015 года по решению американской корпорации.

В то же время Nissan рассматривает возможность сборки в Петербурге машин под своим премиальным брендом Infiniti. Если это произойдет, на заводе появится дополнительно около 100 рабочих мест, предполагал Георгий Полтавченко

В Петербурге работают три завода по производству автомобилей — Toyota, Hyundai и Nissan. В Ленобласти работает завод компании Ford. В 2016 году в Смольном ждут восстановления потребительского спроса на автомобили и роста выпуска машин на петербургских предприятиях.