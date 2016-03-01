Киев, 1 марта, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Украины готовы сопровождать грузовики с российскими номерами для беспрепятственного проезда по территории страны. Об этом говорится на сайте российской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Грузовой автомобиль

«Имеется возможность заказать сопровождение транспортных средств российских перевозчиков на территории Украины силами Дорожно-патрульной службы МВД Украины», — отмечается в сообщении.

«В настоящее время стоимость сопровождения одного транспортного средства по территории Украины от пункта въезда до пункта выезда, независимо от количества областей, по которым проходит маршрут, составляет 1170 украинских гривен», — отмечается АСМАП.

Напомним, представители Украины и России ранее достигли договоренностей о взаимном разблокировании транзита грузов. Однако в националистической партии «Свобода» и других националистических организациях почти сразу заявили о намерении продолжать блокаду российских фур.

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