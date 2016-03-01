Севастополь, 1 марта, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного Собрания Севастополя не поддержали введение прямых выборов губернатора. За проект закона об изменениях в устав проголосовали 13 депутатов из 23 присутствующих на заседании 1 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутаты — сторонники всенародных выборов губернатора Севастополя — не смогли набрать большинство голосов для внесения поправок в устав города,

согласно которым губернатор города должен избираться на всенародных выборах. Для принятия решения требовалось две трети голосов от всего числа депутатов, то есть 16 человек.

«Губернатор города Севастополя избирается путем всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность Губернатора города Севастополя более двух раз подряд», — сказано в проекте новой редакции устава города.

Представляя законопроект вице-спикер ЗС Александр Кулагин отметил две причины для внесение поправок в устав. «Необходимо внести «отдельные технические моменты в соответствии с действующим федеральным законодательством. — сказал он. — Назрел вопрос о регулировании некоторых взаимоотношений, связанных с реализацией власти в городе Севастополе».

Кулагин сообщил, что губернатор Сергей Меняйло направил в ЗС свое отрицательное заключение на проект вносимых изменений. В нем губернатор отмечает, что законопроект не обоснован, не проработан и нарушает конституционные права жителей города. Кроме того, для принятия подобного основополагающего вопроса требуются общественные слушания.

Кроме этого, департамент финансов правительства в своем заключении указывает на то, что бюджетом 2016 года не предусмотрены средства на проведение выборов. Финансисты напомнили, что бюджет города дефицитный, а Севастополь является дотационным субъектом.

Государственное правовое управление президента РФ считает, что законопроект нуждается в доработке. «Представляется целесообразным отразить, что новый порядок избрания главы города Севастополя применяется к правоотношениям, лишь после его вступления в силу, по аналогии с изменениями, вносимыми в избирательное законодательство», — довел до депутатов письмо вице-спикер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Сергей Меняйло высказался против прямых выборов. «Я выступаю за жесткую вертикаль власти. Поэтому я за то, чтобы губернаторов, исполнительную власть, назначали», — сказал Меняйло.

Спикер ЗС Алексей Чалый, напротив, неоднократно заявлял о необходимости введения в Севастополе прямых выборов главы и настаивал на досрочных перевыборах уже в 2016 году. При этом признал, что «нет юридических возможностей повлиять на эту ситуацию», если губернатор захочет остаться до конца срока своих полномочий.

Меняйло был утвержден ЗС на пост губернатора 9 октября 2014 года. Срок полномочий действующего состава Заксобрания и главы исполнительной власти Севастополя ограничены 2019 годом.