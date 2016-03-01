Вашингтон, 1 марта, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Центровой баскетбольной команды «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов впервые с 23 января появился на площадке в составе стартовой пятерки, сообщает «Спортфакт».

eurosport.ru Тимофей Мозгов

Новый главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю выпустил российского легионера впервые с тех пор, как занял эту должность. 16 минут, проведенные Мозговым на площадке, позволили ему сделать неточный бросок с игры, реализовать штрафной, и произвести 8 подборов, сосредоточившись на оборонительных действиях. Замененный им в стартовой пятерке Тристан Томпсон проявил себя в этом матче куда более результативно.

Напомним, что баскетбольный матч регулярного чемпионата НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс», в котором Мозгов появился в стартовом составе, закончился победой «Кливленда» со счетом 100:96.