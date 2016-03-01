Киев, 1 марта, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Объёмы промышленного производства на Украине продолжают падать. Так, в январе 2016 года промышленность упала на 1,7% по сравнению с январем 2015-го, сообщает государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Вспаханное поле. XIX век

При этом, если сравнивать с декабрем 2015 года, падение в январе составило целых 18,6% (после роста на 1% в декабре к ноябрю).

Министерство экономического развития и торговли Украины информирует, что общий показатель спада промпроизводства на Украине в 2015 г. составил 13,4%. При этом «лидеры» по регионам следующие — спад промпроизводства в Луганской области по итогам 2015 года составил 66%, в Донецкой — 34,7%, в Закарпатской — 20,3%. Положительная динамика промпроизводства в 2015 году зафиксирована только в трех регионах Украины: в Житомирской области — 9,8%, Винницкой области — 4,5% и Ровенской — 0,5%. Киев по итогам 2015 года показал спад промпроизводства в 5,5%.

При этом в украинском правительстве считают падение промышленного производства «нормальной глобальной тенденцией». По крайней мере, об этом говорил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. В правительстве обещают уже в этом году выйти из пике и обеспечить рост промпроизводства.

А опальный министр экономики Айварас Абромавичус заявил, что пик кризиса уже пройден, дальше будет лучше.

«Пик кризиса прошел полгода назад. С тех пор было несколько стабильных месяцев с ростом промышленного производства, ВВП, замедления темпов инфляции. Только в последний месяц ситуация опять расшаталась. В целом она остается крайне сложной. Самый большой рынок, куда поставлялись украинские товары, практически закрыт — Россия», — сказал Абромавичус.

Согласно данным по открытым источникам, на сегодня доля добывающей и перерабатывающей промышленности в ВВП Украины составляет около 17−18%, из которых 5% это добывающая, а 12% — перерабатывающая. При этом перерабатывающая промышленность сейчас обеспечивает постоянной занятостью на Украине около 1,5 млн. человек (только за последний период снизилась на 300−400 тыс. человек).

Доктор экономических наук Сергей Якубовский в комментарии ИА REGNUM заявил, что не видит оснований для экономического роста при нынешнем правительстве. Статистические данные, показывающие падение, по мнению эксперта, еще и занижены.

«Во-первых, сравнивать январь не всегда разумно. В январе обычно деловая активность замирает и данные по январю ничего не показывают. Второе — темпы спада немного сократились. Это связано с тем, что за последние год-полтора сильно упало промпроизводство. И при этом показатели не рассматривают Крым и Донецкую и Луганскую область. Если их учитывать, спад будет намного больше. Если их учитывать, падение было бы процентов 20, за счет Донбасса. Донбасс, особенно в металлургии, играл большую роль, обеспечивал валютные поступления в страну. Но их отрезали, границу ввели. Это, конечно, Украина, но де-факто Киев пытается их отсечь, потому что не хотят решать вопрос конструктивно. А так, пока есть напряженность, всегда можно списать на это отсутствие реформ», — сказал Якубовский.

По его мнению, украинским экспортерам могла бы помочь девальвация — удешевив украинскую продукцию. Однако, из-за того, что у 90% деньги выводятся в офшоры, пользы для украинцев от этого не будет.

«Перспективы как и в целом у страны, у экономики достаточно сложные. Потому что правительство и парламент отказываются проводить экономические реформы. Несмотря на то, что плохо работало правительство, был приказ со стороны олигархов держать Яценюка и остальных до последнего. Олигархи процветают, за счет девальвации их издержки снизились. А большая часть населения живет плохо. И потому говорить о росте при нынешней власти, уровне профессионализма, который крайне низкий, не приходится. Если бы на Украине сами украинцы контролировали промышленность, девальвация тогда бы повысила конкурентоспособность экспорта. А так, учитывая, что 90% предприятий у нас контролируются из-за рубежа через офшорные зоны — тогда только их владельцы, конечно, выиграли. Они благодарны президенту и премьеру за девальвацию и войну, потому что их издержки в гривне выросли, но не так сильно как курс доллара. Деньги же и дальше оседают в офшорах», — сказал Якубовский.

В настоящий момент еще актуален официальный прогноз роста промышленного производства на Украине в 2016 году на 2,5% год к году, однако эксперты предупреждают — январская статистика оказалась существенно хуже ожиданий, и уже скоро годовые прогнозы могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.

Напомним, что посол США на Украине Джеффри Пайетт на днях заявил, что Украина в перспективе должна стать «сельскохозяйственным супергосударством».

По мнению представителя Вашингтона, Украина имеет большой потенциал для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и увеличения своей доли на мировом рынке, поскольку в стране «сосредоточено около четверти всех черноземов мира». Пайетт заявил, что американские компании готовы будут инвестировать в украинское сельское хозяйство — при условии реформ и борьбы с коррупцией.