Баку, 1 марта, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Сегодня в 9:40 (московского времени) на сайте азербайджанского телеканала ATV (собственник, по крайней мере, до недавнего времени, — председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Назим Ибрагимов) появилась заведомо ложная информация о совершении теракта в Москве. ИА REGNUM дает русский перевод новости:

«В московском метро «Октябрьское поле» состоялся террористический акт. В результате взрыва станция метро провалилась. Под завалами осталось множество людей. О количестве погибших информации нет. Распространилась информация, связанная с причастностью ИГИЛ к событию. Говорится, что этот террористический акт проводился в качестве протеста против политики Путина в Сирии».

По сообщению ATV, на место прибыло большое количество сотрудников полиции и сил безопасности (скриншот новости прилагается). Через несколько часов публикация была удалена с сайта информационного агентства. По свидетельствам очевидцев, к новости прилагались фото и видео. На изображениях были видны следы крови на асфальте, а также развалы станции метро. По ним было невозможно установить место совершения теракта.

Судя по количеству просмотров, свыше 178 000 за пару часов, информация молниеносно распространялась в среде читателей. Можно предположить, сколько тысяч звонков сегодня утром поступало из Баку от родственников тех, кто живёт или работает в Москве.

ИА REGNUM уверено, что если власти Азербайджана не примут адекватные меры в отношении преступления, совершённого каналом ATV, они разделят полноту ответственности за это преступление против России и её многонационального народа.