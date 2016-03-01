Красноярск, 1 марта, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Перед судом предстанет школьница, доставившая из Красноярска в Новосибирск килограмм синтетических наркотиков, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Одиннадцатиклассница была задержана в конце декабря 2015 года, когда выходила из поезда на новосибирском железнодорожном вокзале. Изъятого у нее объема синтетических наркотиков могло хватить для изготовления 10 тыс. разовых доз.

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По данным следствия, работу в качестве наркокурьера несовершеннолетняя нашла через интернет. «29 декабря 2015-го она прибыла в Красноярск, где извлекла из тайника наркотическое средство a-пирролидинопентиофенон, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой не менее 710,2 грамма, а также наркотическое средство 3,4-метилендиокси-a-пирролидинобутирофенон, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой не менее 196,7 грамма», — говорится в сообщении прокуратуры. С учетом несовершеннолетнего возраста, обвиняемой грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Как рассказал ИА REGNUM социолог Николай Саркисян, структура наркобизнеса в последние годы кардинально изменилась, и нынешние методы борьбы с распространением наркотиков неэффективны. «С наркоторговлей стало практически невозможно бороться, потому что она стала разветвленной. Если раньше существовал какой-нибудь наркобарон или наркопритон, то есть точка торговли, которую можно было накрыть и пресечь канал поставок, то теперь эта торговля ушла в интернет через систему огромного количества дилеров, наркотики можно заказывать по почте», — сказал он.

По его словам, сложившаяся система «практически не отслеживается». «Имеющийся наркотический вал связан с этим новым рыночным механизмом. Каждый теперь может приобрести запрещенные препараты гораздо более простым способом», — подчеркнул социолог.

Второй момент, по мнению Николая Саркисяна, связан с тем, что наркотики стали гораздо более химически разнообразными. «Если раньше их было три-четыре вида, то теперь мы имеем такое явление, как «дизайнерские наркотики». Они ввозятся на территорию страны благодаря изменению химической формулы, что делает их состав легальным», — отметил он.

Третий момент заключается в том, что, несмотря на задержание отдельных дилеров или наркоманов, каналы распространения не пресекаются, проблема не решается в корне, что, впрочем, не мешает правоохранительным органам заниматься рутинной работой и писать отчеты, заключил эксперт.