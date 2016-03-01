Москва, 1 марта, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы 2 марта рассмотрит ходатайство об аресте уроженки Узбекистана, которая подозревается в убийстве 4-летней жительницы столицы. Об этом сообщила «Агентству Москва» пресс-секретарь суда Нина Юркова.

pixabay.com Арест

«Рассмотрение ходатайства об аресте состоится завтра в 9:30 утра», — уточнила собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 февраля в российской столице была задержана уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, предположительно, убившая ребенка и поджегшая квартиру. Женщина присматривала за ребенком в качестве няни.

Труп девочки был обнаружен ранее в квартире на пятом этаже 10-этажного жилого дома на улице Народного Ополчения после того, как в ней был ликвидирован пожар.

Уроженка Узбекистана на допросе пояснила, что убила малышку после того, как узнала об измене мужа. Как это связано с малышкой из семьи, где она работала няней, женщина не ответила.

Читайте также: Няня с отрезанной головой согласилась рассказать «детали» преступления

Читайте также: СМИ: Няня могла сперва задушить девочку, а затем отрезать ей голову