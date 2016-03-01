Москва, 1 марта, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) предложил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность выкупа государством долгов ипотечников, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. В своем обращении парламентарий предложил правительству использовать международный опыт в решении проблемы валютных ипотечников.

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«Россия — не первая страна, столкнувшаяся с подобной ситуацией. Так, в 2008 году кризис ипотечного кредитования разразился в США. Тогда на уровне президента было принято решение о выкупе долгов. В общей сложности, тогда на выход из этой ситуации было потрачено 75 млрд долларов США», — напомнил депутат.

По мнению парламентария, если Россия претендует на статус полноценного члена мирового сообщества, государство должны заботиться о своих гражданах «аналогично тому, как это делается в странах цивилизованного, а не дикого капитализма».

Рашкин предлагает, чтобы государство выкупило у банков долги ипотечников, а те, в свою очередь, расплатились с государством, живя в собственном жилье.

Одновременно депутат настаивает на фиксированном курсе валют для ипотечников на уровне около 45 рублей за доллар.