Ереван, 1 марта, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Армения предоставила убежище более чем 20 000 сирийских беженцев, заявил в Женеве на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Радио «Азатутюн» Сирийские беженцы в ереванском аэропорты «Звартноц»

Как сообщили ИА REGNUM в МИД Армении, стороны обсудили возникшие в связи ситуацией на Ближнем Востоке проблемы, касающиеся меньшинств и нарушений прав человека, а также меры, принимаемые по разрешению данных проблем.

Согласно пресс-службы ведомства, комиссар аль-Хусейн высоко оценил инициативные и последовательные действия Армении по предотвращению новых геноцидов, подчеркнув, что сегодня мировое сообщество настроено более решительно в деле предотвращения преступлений против человечества.

Ещё 23 октября Налбандян заявлял, что число беженцев из Сирии в Армении на сегодняшний день составляет 17 тысяч человек.

По данным Министерства диаспоры Армении, в стране на сегодняшний день проживают около 16 тысяч сирийских армян.

Ранее министр диаспоры Армении Грануш Акопян отмечала тот факт, что международные структуры и европейские государства не оказывают Армении помощи в вопросе сирийских беженцев.

«Мы намерены обратиться в международные структуры, так как ни ЕС, ни другие государства за исключением Кувейта, Австрии и России, не оказывают помощи Армении в вопросе сирийских беженцев», — заявила Акопян 24 февраля в ходе рабочей конференции на тему интеграции сирийских беженцев.

Министр также привела данные британского издания «The Economist», согласно которым Армения находится на третьем месте в списке стран, принявших больше всего сирийских беженцев после Германии и Швеции.

По официальной информации, в Армении работой были обеспеченны около 1,5 тыс. сирийских армян, около 150 беженцам государство предоставило кредиты на общую сумму $1,5 млн с 4% годовой ставкой на развитие своего бизнеса.

Около 800 семей сирийских армян ежемесячно получают сумму размером в $200 на аренду жилья.

Однако очень многие армяне из Сирии после недолгого пребывания в Армении покидает страну, предпочитая исторической Родине третьи страны, даже несмотря на то, что здесь для них предусмотрены льготы для проживания и получения гражданства.

«В Армении сирийские армяне сталкиваются с весьма различной социальной средой, культурным и экономическим полем. Их представления о возможностях в Армении зачастую отличаются от реальных возможностей. Могу сказать, что Министерство диаспоры и власти Армении делают все возможное, чтобы облегчить их жизни, но есть объективные проблемы, например, в отношении специализации, размера зарплат, что затрудняет жизнь сирийских армян», — комментируют в министерстве Диаспоры отъезд сирийских беженцев в третьи страны.

Армянская диаспора в Сирии до начала войны насчитывала около 110 тысяч человек. По большей части армяне жили в Алеппо, Дамаске и Кесабе. С 2011 года, как начался вооруженный конфликт, большая часть армян — более 90 тысяч — покинули страну.