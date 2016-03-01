Великий Новгород, 1 марта, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Новгородский музей-заповедник открывает для посещения и экскурсий два древних храма, которые входят в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, это церковь Успения Богоматери на Волотовом поле (XIV век) и церковь Благовещения на Мячине (XII век). Памятники отреставрированы, в них установлено кассовое оборудования и освещение для осмотра монументальной живописи.

novgorodmuseum.ru Церковь Успения на Волотовом поле

«Для посещения церковь Успения Богоматери на Волотовом поле будет открыта с сегодняшнего дня, 1 марта, а 3 марта новгородцы и гости области могут посетить церковь Благовещения на Мячине», — уточнили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Церковь Успения на Волотовом поле была построена в 1352 году по заказу новгородского архиепископа Моисея в 4 км к северо-востоку от города. Интерьеры церкви¸ паперти и притворов были расписаны в 1363 году уже при архиепископе Алексее «в Моисееве монастыри». Стены, сложенные из ильменского плитняка, валунов ракушечника и большемерного кирпича с характерной песчаной поверхностью, украшало около 200 композиций. В первые годы Великой Отечественной войны церковь Успения оказалась на переднем крае линии обороны и была разрушена. Восстановление храма велось с 2001 по 2003 год на средства немецкой фирмы «Винтерсхаал А.Г.» по соглашению, подписанному между министерствами культуры России и Германии. Часть сохранившейся на стенах фресковой живописи укреплена и отреставрирована. В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника до сих пор ведется работа по восстановлению разрушенных фресковых композиций. В планах реставраторов — вернуть собранные в мастерских фрагменты фресковой росписи на стены храма.

Реставрация церкви Благовещения на Мячине (конец XII века), находящейся в 3 км к югу от Великого Новгорода, была завершена в конце 2015 года. Храм пострадал во время шведской оккупации и восстановлен в конце XVII века на средства князя Василия Ромодановского и его жены. После Великой Отечественной войны, в 1948 году, в церкви были проведены ремонтные работы, а реставрация памятника проводилась в 1959—1961 годах. Работы по раскрытию и реставрации живописи XII века велись группой учёных на протяжении десятилетий. В 2015 году были частично отремонтированы полы, кладка и штукатурка, восстановлены престолы XII века, отремонтированы двери и окна.