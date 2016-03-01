Париж, 1 марта, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Ученые подтвердили возможность существования связи между вирусом Зика и опасными неврологическими нарушениями, сообщает France 24.

hna.de Вирус Зика

В ходе исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, группа ученых проверила связь между вирусом Зика и вспышкой в 2012—2013 годах во Французской Полинезии синдрома Гийена — Барре — редкого заболевания, из-за которого иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма.

В ходе исследования ученые определили 42 случая заболевания синдромом Гийена — Барре во Французской Полинезии после эпидемии вируса Зика, которым заразились около 200 тыс. человек. По словам ученых, обследование пациентов, основанное на анализах крови, выявило, что причиной заболевания стал вирус Зика.

«Это первые доказательства того, что вирус Зика вызывает синдром Гийена — Барре», — говорится в рабочее ученых.