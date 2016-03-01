Барнаул, 1 марта, 2016, 11:07 — ИА Регнум. К муке, макаронам и крупам с Алтая у китайцев особое отношение. Полюбил средний класс Поднебесной экологически чистые продукты. Поставки в КНР алтайские переработчики могли бы увеличить, осталось решить вопрос на государственном уровне. Корреспонденты программы «Вести-Алтай» разбирались в этом непростом вопросе.

ГТРК «Алтай» Алтайская продукция в Китае

В видеосюжете алтайских тележурналистов приведены кадры из обычного супермаркета, каких в столице Китайской Народной Республики — тысячи. «Но внутри на полках — сплошь и рядом знакомые этикетки. Львиная доля продуктов, которыми здесь торгуют, — российского производства. К примеру, пачка макарон стоит почти 12 юаней, то есть около 140 рублей. Но китайцев цены не останавливают, они охотно покупают еду с маркой «сделано в России». В Пекине, может, и не слышали слоган «Алтайские продукты + 100 к здоровью», но качество провизии из нашего региона уже успели оценить», — информируют «Вести-Алтай».

Корреспонденты также приводят данные о том, что Китай в последние годы испытывает множество проблем с экологией, поэтому здоровые продукты из России набирают популярность.

«Особый спрос — на зерно, муку, макароны, мёд и мясо. Несмотря на мировой экономический кризис, экономика Китая растёт, и потребление внутри страны увеличивается. Из-за снизившегося курса рубля товары из России для китайцев становятся доступнее, потому и занимают на рынке всё большую долю», — отмечают алтайские тележурналисты.

«Сейчас ещё нужно открывать рынок на юге. Чтобы весь Китай знал, что российские товары хорошо продают. Продовольствие в Китай везут из многих точек России, в том числе из Алтайского края», — пояснил Ян Фан, помощник генерального директора компании-дистрибьютора российских продуктов.

Проблема в том, что в Китае на ввоз муки существует квота, получить которую иностранной компании невозможно. Об этом рассказала программе «Вести-Алтай» коммерческий директор «Алейскзернопродукта» Наталья Мамаева.

По ее словам, предприятию приходится платить пошлину, и это — серьёзная преграда для бизнеса, ведь на муку приходится до 90% всего экспорта компании.

«Плюс НДС, плюс логистика. Наша цена на рынке становится неконкурентной. И поэтому мы не можем предложить её корпоративным клиентам, таким как хлебозаводы, предприятиям по производству лапши, которые используют в большом количестве весовую муку», — пояснила Наталья Мамаева.

По ее словам, это во многом повлияло на то, что за последние пять лет общий объём экспорта «Алейскзернопродукта» упал почти в три раза — с 35 до 12 тысяч тонн. Но есть ещё одна проблема.

«Компания не может поставлять в Китай весь ассортимент выпускаемой продукции из-за отсутствия фитосанитарного соглашения между двумя странами. А этот вопрос можно решить только на правительственном уровне», — поясняют корреспонденты «Вести-Алтай».

Корреспонденты напоминают, что в конце 2015 года главы правительств России и Китая подписали протоколы об условиях поставки продуктов. Правда, речь идёт только о зерне. Экспортёрами могут выступить несколько сибирских регионов.

«В Алтайском крае к такой перспективе отнеслись сдержанно. Считается, что для экономики региона выгодней продавать за рубеж продукцию зернопереработки. Ведь это и налоги в местный бюджет, и рабочие места. Когда именно изменится ситуация, спрогнозировать сложно. Не стоит забывать, что Китай запретил импорт пшеницы из СССР ещё в 1976 году. Переговоры об открытии рынка для российского зерна шли без малого десять лет — в Поднебесной серьёзные решения быстро не принимают. Но лёд, похоже, тронулся. И алтайские переработчики считают, нужно продолжать переговоры, добиваться отмены квот на ввоз муки и круп. Тогда рано или поздно такое решение будет принято. Ведь недаром и в русском, и в китайском языке есть поговорка: «вода камень точит», — резюмируют корреспонденты программы «Вести-Алтай».