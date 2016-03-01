Вашингтон, 1 марта, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Мировые цены на черное золото на торгах 1 марта усилили рост на новостях о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов.

businessoffashion.com Нефть

Так, цена фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures достигла $37 за баррель, увеличившись на $0,43 (1,12%).

В то же время цена фьючерса на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась до $34,23, то есть на 1,42%.

Добавим, что на торгах Московской биржи российский рубль также вырос. По итогам первой минуты торгов сделки по доллару колебались в диапазоне 74,2−74,8 рубля. Сейчас один доллар стоит 73,98 рубля.