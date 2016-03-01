Екатеринбург, 1 марта, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге коллекторы «замуровали» ребёнка в квартире. Они залили клеем замок и перерезали телефонный провод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловской областной прокуратуре.

meristation.com Замурованная дверь

ЧП произошло в конце февраля 2016 года и вызвало широкий резонанс. По предварительной информации, поводом для таких действий коллекторов стали долги соседей. Ребёнок находился в квартире один. По данным местных СМИ, спасателям пришлось выламывать дверь.

Заявление о произошедшем направлено в полицию. Также проверку ведёт прокуратура.

Как сообщает портал 66.Ru, ЧП произошло в квартире одной из семей города. Семья действительно имела долг. На следующий день после произошедшего представители одной из микрофинансовых организаций явились снова, но были пойманы и доставлены в отдел полиции.