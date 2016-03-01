Москва, 1 марта, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Основные федеральные телеканалы России умолчали о жестоком убийстве 4-летней девочки в Москве, которое предположительно совершила женщина из Узбекистана. При этом в Кремле поддержали решение не «показывать сумасшедших», сообщает РБК.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что федеральные телеканалы сами приняли такое решение.

По его словам, информация о том, что федеральным каналам якобы поступала рекомендация не освещать произошедшее, не соответствует действительности.

«Это не так, — заявил Песков РБК. — Это сами каналы не стали показывать сумасшедших. Но мы их поддерживаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 февраля в Москве была задержана уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, предположительно, убившая ребенка и поджегшая квартиру. Женщина присматривала за ребенком в качестве няни.

Труп малышки был обнаружен ранее в квартире на пятом этаже 10-этажного жилого дома на улице Народного Ополчения после того, как в ней был ликвидирован пожар.

Бобокулова на допросе пояснила, что убила ребенка после того, как узнала об измене мужа. Как это связано с малышкой из семьи, где она работала няней, женщина не ответила.

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