Таллин, 1 марта, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Вечером 29 февраля телеканалы Эстонского национального телерадиовещания ETV и ETV+ показали фильм британской государственной телекомпании ВВС «Третья мировая война: в командном пункте», в котором изображено гипотетическое вторжение России на территорию Латвии. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает эстонская общественно-правовая телерадиовещательная корпорация ERR, отметив, что по окончании показа остоялось обсуждение фильма журналистами и экспертами.

ИА REGNUM Гипотетическая угроза

По мнению члена правления ERR Айнара Рууссаара, цепь событий в фильме достаточно недвусмысленно списана с событий Украины и Крыма. У эстонцев больше всего беспокойства вызвала инсценировка фильма — по сюжету, в свете недовольства русскоязычного населения Россия аннексирует регион Латгалию в Латвии. Тема, «безусловно, провокационная, однако немыслимо, чтобы этот сценарий когда-нибудь сбылся», заметил Руусаар: «Я не воспринимаю этот фильм как разжигание войны. Латвия — не Украина и не Грузия. Если на фильм посмотреть более широко, то он показывает именно проблемы НАТО». Поэтому Руусар считает сюжет фильма не «фантастикой» или вымыслом, а довольно близко приближенной к реальности «документалистикой». Так, по ходу фильма выясняется, что крупнейшая в мире организация по вопросам безопасности НАТО не столь едина, как кажется.

«Если перенести сюрреалистичные события фильма в сегодняшний мир, где член НАТО Турция из-за войны в Сирии враждует с Россией и Саудовской Аравией; топ-политики Люксембурга начали отступать от пятой статьи НАТО, то это действительно сложный мир», — указал Рууссаар на реальные проблемы НАТО.