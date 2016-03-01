Вашингтон, 1 марта, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Вашингтон совместно с Москвой создаст систему, которая бы гарантированно наносила авиаудары по дислокациям террористов «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России) и «Джабхад ан-Нусры» (запрещена в России) в Сирии. При этом будет соблюдаться режим прекращения огня. Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри, передаёт ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров и Керри

Керри пояснил, что договорённость достигнута на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Мы договорились о процессе, каким образом это делать», — сказал Керри.

Керри пояснил, что с Лавровым данный вопрос обсуждался в течение нескольких последних дней. Госсекретарь подчеркнул, что в ходе переговоров поднимался вопрос, касающихся информации о нарушении перемирия. Политик подчеркнул серьёзность данной темы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 февраля глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил о необходимости проведения срочного заседания рабочей группы в связи с тем, что в Сирии наблюдается нарушение перемирия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Сирии объявлено с полуночи 27 февраля (01:00 мск). Режим прекращения огня будет действовать в отношении оппозиционных правительству Асада вооруженных группировок, но не распространяется на «Исламское государство», «Фронт ан-Нусра» и другие организации, признанные ООН террористическими.