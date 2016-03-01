Ярославль, 1 марта, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Бюджет Ярославской области в январе 2016 года получил на 462 млн рублей доходов меньше, чем в аналогичный период 2015-го. Об этом сообщает аналитическая записка об исполнении областного бюджета за первый месяц года, опубликованная на официальном сайте Ярославской областной думы. Всего за январь, по предварительным данным, получен 1 млрд 971 млн рублей доходов (3,6% от годового плана), в то время как в январе 2015-го получили 2 млрд 433 млн рублей (4,7%).

ИА REGNUM Ярославский ЛВЗ

Падение доходов регионального бюджета произошло по целому ряду источников. Однако наиболее сильно казна региона потеряла налог на прибыль организаций — 236 млн (302 млн — 2016, 538 млн — 2015). На втором месте по падению — доходы от акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9%. Этот источник не принес казне ничего, в то время как год назад пополнил бюджет на 217 млн рублей. Это связано с остановкой Ярославского ЛВЗ, лицензия которого приостановлена в конце 2015 года Росалкогольрегулированием. В целом по году, если предприятие не заработает, бюджет региона может потерять 1,2 млрд рублей.

На третьем месте по падению — акцизы на пиво. Бюджет Ярославской области по сравнению с предыдущим годом недополучил 192 млн рублей (508 млн — 2016, 700 млн — 2015). Также сократились безвозмездные поступления из федерального бюджета (на 150 млн рублей) и неналоговые доходы.

Падение доходов отчасти компенсировал рост доходов по налогу на доходы физических лиц. Несмотря на кризисные явления, НДФЛ удалось собрать на 116 млн больше.

При этом расходы бюджета составили в январе 3 млрд 819 млн рублей, чуть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Чтобы компенсировать разницу между доходами и расходами, региональным властям пришлось прибегнуть к заимствованиям. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе госдолг области вырос на 3,5 млрд рублей.