Вашингтон, 1 марта, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Пентагона в данный момент работает над новым поколением систем радиоэлектронной войны, в основе которых будет лежать искусственный интеллект. Если данная программа будет успешной, новые системы с искусственным интеллектом дадут США возможность противодействовать все более мощным радарам России и Китая, пишет Дейв Маджумдар в статье для National Interest.

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«Одной из наших программ в DARPA является разработка абсолютно нового подхода к данной проблеме, эту методику мы называем когнитивной системой ведения радиоэлектронной борьбы», — отмечает директор DARPA доктор Арати Прабакар на заседании Подкомитета возникающих угроз и новых военных потенциалов (Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities) при Комиссии палаты представителей по делам ВС 24 февраля.

«Мы используем искусственный интеллект, для того чтобы в реальном времени анализировать, что делает радар противника, и затем при пролете создавать новый профиль радиопомех. Весь процесс сканирования, анализа и адаптации происходит непрерывно», — добавил он.

У летательных средств нынешнего поколения — в том числе на самолетах F-22 и F-35 компании Lockheed Martin — база данных сигналов вражеских радаров и профиль радиопомех уже заложены в бортовую систему самолета. Однако, если такие аппараты встретятся с новым для себя сигналом, система зарегистрирует угрозу как неизвестную, что означает — летательный аппарат открыт для удара.

«Сегодня, когда наши летательные аппараты отправляются на свои задания, в них уже заложен набор профилей радиопомех — те специальные частоты и формы волны, которые они могут передавать, для того чтобы заглушить и нарушить работу вражеского радара для собственной защиты», — подчеркнул Прабакар.

«Иногда во время операции они встречаются с новой частотой или отличной формой волны — такой, которая не запрограммирована в их базу данных, из-за чего в случае конфликта они могут стать уязвимыми», — заметил он.

В мирное время для сбора данных о новых формах волны Пентагон обычно направляет самолёт электронной разведки RC-135V «Ривер Джоинт». Затем эти данные посылаются в лабораторию для анализа, чтобы можно было создать новый профиль радиоподавления. Затем эти профили загружаются в базы данных летательных аппаратов.

«В конце концов, через месяцы — иногда годы — наши летательные аппараты, наконец, получают необходимую защиту от нового типа сигнала радара», — заявил Прабакар.

В эпоху, предшествующую цифровой революции, когда форму волны меняли редко, данный медленный процесс можно было считать адекватным. В наши дни новую форму волны можно создать очень быстро с использованием необходимого ПО, из-за чего армия США может стать уязвимой.

«Тот медленно двигающийся мир давно в прошлом», — говорит Прабакар.

«Сегодня несложно модифицировать радар. Если подумать, именно те технологии, благодаря которым у миллиардов людей по всему миру появились связь и интернет, это те же самые технологии, которые сейчас люди используют для модификации своих радаров», — добавил он.

Данная проблема распространена во многих частях планеты. В данный момент единственными самолетами, у которых имеется возможность анализировать вражескую форму волны, являются Грумман EA-6 «Проулер» и Боинг EA-18 «Гроулер». На них обоих стоит заранее запрограммированная база данных угроз, однако на борту каждого находятся офицеры радиоэлектронного противодействия, которые могут распознать и проанализировать ранее неизвестные формы волн и в реальном времени найти способ в некоторой степени заглушить их. Однако, данный подход далек от совершенства, так как он полагается полностью на умение отдельного офицера.

Если новые системы DARPA на основе искусственного интеллекта окажутся состоятельными, Пентагон сможет сэкономить деньги, время и даже сохранить жизни при встрече с новым радаром, установленным на ракетных системах «земля — воздух» или истребителях. Таким образом, военным США больше не придется ждать недели, месяцы или годы для получения новых данных о вражеских радарах, поскольку системы радиоподавления смогут противодействовать любому новому радару в реальном времени, заключает эксперт.