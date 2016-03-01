Женева, Швейцария, 1 марта, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В Женеве состоялась официальная презентация кроссовера Borgward BX5 SUV, продажи которого начнутся в Китае уже в середине 2016 г.

auto.hexun.com Borgward BX5

Новинка от производителя Borgward, входящего в концерн Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC), привлекла многих посетителей выставки своим агрессивным дизайном.

Borgward BX5 построен на базе другого китайского внедорожника — Senova X55. Автомобиль будет доступен с 2 версиями двигателя: 1,4-литровым бензиновым мотором, мощность которого составляет 140 л.с., и 1,8 турбированным двигателем, выдающим до 187 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

Примечательно, что 1,4-литровый двигатель был разработан китайскими инженерами специально для этого кроссовера. Вне зависимости от версии двигателя Borgward BX5 будет оснащаться 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Производитель не продемонстрировал интерьер своей новинки — окна представленного автомобиля были обтянуты плотной пленкой. Вероятнее всего, презентация интерьера кроссовера состоится на Пекинском автосалоне в апреле 2016 г.

Кроссовер от Borgward стал одной из самых ожидаемых новинок, представленный на Женевском автосалоне. Автопроизводитель пока не анонсировал начало продаж Borgward BX5 SUV за пределами КНР.