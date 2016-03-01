Красноярск, 1 марта, 2016, 10:14 — ИА Регнум. С 2016 по 2018 год капиталовложения в экономику Красноярского края должны превысить 1 трлн рублей. Об этом заявил заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края Александр Граматунов. По итогам 2015 года Красноярский край получил 394,4 млрд рублей инвестиций, что на 30 млрд больше, чем в 2014 году.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Основными объектами инвестиций являются проекты в традиционных для региона отраслях — металлургии, добыче полезных ископаемых, транспорта и связи. На них пришлось свыше 220 млрд рублей», — говорится в сообщении краевой администрации.

«Большой интерес проявляется к энергетике (более 24 млрд рублей), к лесопромышленному комплексу (3,2 млрд рублей). С учетом задач по созданию в крае комфортной среды для проживания значительные средства направляются в систему образования (5,7 млрд рублей), в здравоохранение и предоставление социальных услуг (3,5 млрд). Около полутора миллиардов рублей вложено в прошлом году в производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования», — сообщил Александр Граматунов.

По словам министра, по объемам капитальных вложений в экономику в России Красноярский край уступает только столице страны и нефтегазоносным регионам. «Сегодня основная задача не снижать темпы: за три ближайших года план по капиталовложениям — свыше триллиона рублей», — подытожил Александр Граматунов.

Как рассказал ИА REGNUM помощник министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Алексей Елисеенко, структура инвестиций в средний и крупный бизнес такова: примерно 50% составляют собственные средства компаний и по 50% — привлеченные средства. «К привлеченным средствам относятся кредиты банков, заемные средства, бюджетные средства. Если речь идет о строительном бизнесе, то имеются ввиду средства населения плюс средства полученные компаниями от своих головных организаций, например, московских и иных крупных корпораций, либо от эмиссии собственных акций», — пояснил он.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, Алексей Елисеенко подчеркнул, что рост объема инвестиций не связан с падением курса рубля. «Это напрямую не связано, потому что, если говорить именно о крупных инвестпроектах, то закупки по ним проводились раньше, а на 2015 год пришлось само строительство», — сказал эксперт.

В 2015 году в Красноярском крае велась реализация таких крупных проектов, как модернизация мощностей металлургического производства в Норильском промышленном районе, строительство Богучанского алюминиевого завода, трубопровода «Куюмба — Тайшет», четвертого моста через Енисей в Красноярске.